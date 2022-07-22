В «Современнике» не смогли пояснить о будущем Орбакайте в театре

Ранее Кристина Орбакайте в соцсетях попрощалась со зрителями «Современника». Она заметила, что это были прекрасных четыре года в театре.

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Позже она выразила надежду, что спектакль «Двое на качелях», где она играет с Кириллом Сафоновым, будет в следующем сезоне в репертуаре театра.