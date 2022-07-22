В «Современнике» не смогли пояснить о будущем Орбакайте в театре

В пресс-службе «Современника» не смогли внятно пояснять корреспонденту Teleprogramma.pro о будущем актрисы Кристины Орбакайте в театре. Как отметила пресс-секретарь Екатерина Абрамова она не обладает информацией.
«Не могу ничего сказать. У меня нет информации. Это личное сообщение Орбакайте. У режиссера постановки уточнить не удастся. Галина Волчек умерла несколько лет назад. Ее нет в живых. У Орбакайте написано про завершение сезона. У меня нет никакой иной информации. Комментировать в данном случае со стороны театра нечего».
Ранее Кристина Орбакайте в соцсетях попрощалась со зрителями «Современника». Она заметила, что это были прекрасных четыре года в театре.
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Позже она выразила надежду, что спектакль «Двое на качелях», где она играет с Кириллом Сафоновым, будет в следующем сезоне в репертуаре театра.