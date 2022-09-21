«В собачий домик только голова помещается»: Яна Поплавская показала подросшего внука

Актриса Яна Поплавская продолжает делиться с подписчиками фотографиями и видео своих внуков. Во вторник она показала всем забавное видео с участием малыша Илария, которому сейчас два года. На видео ребенок берет мягкую собачью лежанку-домик и надевает на голову будто шляпу.
«Вырос Ларик Поплавский. В собачий домик только голова помещается», — подписала актриса под видео.
Ларик — младший из детей в семье сына актрисы, Клима Поплавского. Недавно Яна с гордостью рассказывала об успехах своей старшей внучки Варвары. 11-летняя Варя поступила в в Московское хореографическое училище имени Л.М. Лавровского и сможет стать профессиональной балериной.
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Ранее, 20 сентября, Яна Поплавская выразила сожаление по поводу преждевременной кончины ее коллеги — актера Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП, когда перегонял бывший инкассаторский фургон на Донбасс.
Иларий Поплавский. Фото: соцсети