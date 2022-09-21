«В собачий домик только голова помещается»: Яна Поплавская показала подросшего внука

Актриса Яна Поплавская продолжает делиться с подписчиками фотографиями и видео своих внуков. Во вторник она показала всем забавное видео с участием малыша Илария, которому сейчас два года. На видео ребенок берет мягкую собачью лежанку-домик и надевает на голову будто шляпу.

«Вырос Ларик Поплавский. В собачий домик только голова помещается», — подписала актриса под видео.

Ларик — младший из детей в семье сына актрисы, Клима Поплавского. Недавно Яна с гордостью рассказывала об успехах своей старшей внучки Варвары. 11-летняя Варя поступила в в Московское хореографическое училище имени Л.М. Лавровского и сможет стать профессиональной балериной.

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