«В случае предательства»: Фадеев дал совет, когда нужно уходить из семьи

Как отметил Фадеев, уходить надо, если ты просто перестал любить. «Так бывает. И это очень редкое, но яркое ощущение, когда отрезают все в один момент. Казалось, что живешь с человеком и вдруг отрезают. Это все на мой взгляд», — заметил продюсер.

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Напомним, что Максима Фадеева не раз подозревали в романах с его подопечными-певицами. Сам музыкант все обвинения в свой адрес всегда отрицал.