В склепе с мраморной плиткой: где на самом деле нашла последнее пристанище Елизавета II

Ее Величество покоится рядом с мужем принцем Филиппом.

Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II скончалась 8 сентября. Этот день стал траурным для всех без исключения подданных Ее Величества. Семья королевы все также оплакивает свою потерю. Особенно тяжело пришлось правнукам Елизаветы II — детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Маленькая принцесса Шарлотта была поистине безутешна на похоронах прабабушки Елизаветы II.

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Букингемский дворец уже опубликовал фотографию последнего пристанища Ее Величества. Бабушка принцев Уильяма и Гарри покоится в семейном склепе, который находится в часовне Святого Георгия на территории Виндзоровского замка.

Елизавета II упокоилась с мужем принцем Филиппом, а также родителями — матерью и отцом Георгом VI. 

Елизавета II покоится в семейном склепе в часовне Святого Георгия. Фото: Global Look Press

В центре небольшого помещения можно увидеть траурную черную плиту с именами упокоенных. Мрачности и без того гнетущей атмосфере добавляет приглушенный свет и похоронные венки. Склеп, в котором Ее Величество обрела последнее пристанище полностью отделан мраморной плитой, а у входа постелен ковер. 

Напомним, что Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Рядом с ней в последние скорбные минуты были ее близкие, сын Чарльз и внук Уильям.

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