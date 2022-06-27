«В силу слабых умственных способностей?»: Шахназаров ответил Хаматовой на ее очередной выпад о России

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова, сделавшая блестящую карьеру в нашей стране, сейчас живет в Латвии. Туда она поспешила на фоне последних событий и теперь всячески осуждает происходящее. Уже четыре месяца она с разной периодичностью позволяет себе нелестные высказывания в адрес России.

На сей раз актриса заявила, что Россия «сошла с ума 20 лет назад». Только, мол, Хаматова этого не понимала. И якобы вот сейчас прозрела. На это высказывание не смог промолчать журналист Михаил Шахназаров. Он ответил ей в своем телеграм-канале.