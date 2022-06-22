В шортах на террасе: Боня впервые за долгое время показала свою подросшую дочку от Смерфита

Виктория Боня давно стала телеведущей. После того, как она покинула шоу «Дом-2» армия ее поклонников только растет. Уже много лет светская львица живет в Монако.

Там она снимает квартиру с видом на море. Виктория занимается своим брендом одежды, а также зарабатывает как бьюти-блогер. Она заверяет, что сама сама содержит себя и 10-летнюю дочку Анджелину.