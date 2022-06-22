В шортах на террасе: Боня впервые за долгое время показала свою подросшую дочку от Смерфита

Виктория Боня давно стала телеведущей. После того, как она покинула шоу «Дом-2» армия ее поклонников только растет. Уже много лет светская львица живет в Монако.
Там она снимает квартиру с видом на море. Виктория занимается своим брендом одежды, а также зарабатывает как бьюти-блогер. Она заверяет, что сама сама содержит себя и 10-летнюю дочку Анджелину.
С отцом наследницы Алексом Смерфитом она давно рассталась, но поддерживает с ним дружеские отношения. Примечательно, что в этом году Боня успела расстаться с одним из таинственных ухажеров и недавно объявила, что ее сердце снова занято. В последнее время она находилась в разъездах. Виктория успела побывать в Москве, Стамбуле и вернулась домой.
И теперь она проводит время с дочкой. Светская львица засняла ее на террасе. Анджелина в футболке и шортах общалась с цветами. Она решила с ними поздороваться.
Поклонники восхитились тем, как выросла наследница Бони. Многие усыпали ее комплиментами и отметили, что она очень похожа на маму.
«Какая она длинноногая», «Будет моделью», «Очень у вас дочка красивая», «Анджелина так выросла», «Уже невеста», «До чего она на вас похожа», «Милашка такая», «Так красиво у вас! И она явно довольна зимним садом», «А ноги мамины», — стали писать подписчики.