В шаге от конфуза: Юлия Михалкова в корсете не по размеру едва не выронила сокровенное прямо на сцене

Актриса поучаствовала в съемках, кадры показала в Сети.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова по-прежнему востребована как юмористическая актриса. В преддверии нового сезона на СТС девушка уже погрузилась в работу с головой и позволила подписчикам заглянуть в закулисье процесса.

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За съемочный день звезда переоделась несколько раз, как того требовал сценарий. И один из образов представлял наряд роковой красотки. Михалкова нарядилась в корсет, который почему-то оказался ей велик, и во время своего появления на сцене она едва не выронила из него сокровенное. Придерживая уже в конце съемки руками бюст, Михалкова поспешила снизить градус напряженности.

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