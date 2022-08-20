В шаге от конфуза: Юлия Михалкова в корсете не по размеру едва не выронила сокровенное прямо на сцене

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова по-прежнему востребована как юмористическая актриса. В преддверии нового сезона на СТС девушка уже погрузилась в работу с головой и позволила подписчикам заглянуть в закулисье процесса.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

За съемочный день звезда переоделась несколько раз, как того требовал сценарий. И один из образов представлял наряд роковой красотки. Михалкова нарядилась в корсет, который почему-то оказался ей велик, и во время своего появления на сцене она едва не выронила из него сокровенное. Придерживая уже в конце съемки руками бюст, Михалкова поспешила снизить градус напряженности.