В шаге от конфуза: Бузова сняла с себя все и обернула бедра мятой простыней

Телеведущая и певица Ольга Бузова улетела из страны на съемки нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Но из Сети не пропала, а регулярно привлекает внимание публики откровенными и провокационными кадрами.

На этот раз артистка топлес позировала перед камерой. Она натянула на бедра мятую простыню, сделав из нее юбку со шлейфом, и повернулась спиной. До полного оголения и конфуза остался буквально шаг – покинуть бедра Бузовой постельное белье могло в любое мгновение.

К слову, подобные фото Бузовой у ее подписчиков перестали пользоваться популярностью. В ответ на горячий контент они оставляют осуждающие комментарии.