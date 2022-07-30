В Сети выложили загадочный хештег о странных предпочтениях принца Уильяма

В Интернете огромную популярность набирает хештег #PrinceOfPegging, говорящий о странных сексуальных предпочтениях принца Уильяма. Речь идет об особом виде секса, в котором используется фаллоимитатор.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А ведь слухи о похождениях принца ходят давно. Поговаривают, именно это и стало причиной их недолгого расставания.
«Ему всего 24, и он не готов к семейной жизни. Он всегда засматривался на женщин, намного больше, чем Гарри, который считается главным плейбоем в семье. Это то, что Кейт всегда знала и принимала — если хотите, это можно назвать частью «сделки», — ранее делились инсайдеры.