В Сеть слили израильский паспорт Аллы Пугачевой

В Интернете опубликовали фото израильского паспорта уехавшей из России Аллы Пугачевой. Как видно на снимке, документ выдали в мае этого года.

Действует паспорт один год — для репатриантов это обычный срок. По закону, если следующий год гражданин будет жить в Израиле более 75% времени, следующий дадут на пять лет.

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Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри улетела за границу на минувшей неделе. Примадонна забрала документы детей из подмосковной школы, чтобы они продолжили обучение за границей.

Официальных заявлений о смене гражданства Алла Борисовна пока не делала. Ее представители бросают трубки, когда слышат вопросы о переезде.