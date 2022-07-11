В семье Алены Яковлевой произошло долгожданное пополнение

Дочь актрисы Алены Яковлевой Мария Козакова в соцсетях сообщила, что у нее родился ребенок. На свет появилась девочка Иванна. Таким образом, Алена Яковлева стала бабушкой.

Отметим, что Мария Козакова два года назад вышла замуж. Ее мужем стал коллега по театру и кино Иван Замотаев.

Заметим, что дочь Алены Яковлевой никому не рассказывала о своей беременности. Поэтому ее признание для многих поклонников стало неожиданным.

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Напомним, что до встречи с Замотаевым Козакова не была замужем. А вот у актера за плечами уже два неудачных брака.

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