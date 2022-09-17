В семье актрисы Татьяны Васильевой скоро родится ребенок

Сын актрисы Татьяны Васильевой, рожденный в браке с Анатолием Васильевым, долго не мог построить счастливую личную жизнь. Во втором браке у Филиппа Васильева родился третий ребенок, и сейчас его жена Мария Болонкина беременна четвертым.

«Снова в ожидании… В предвкушении и любви», — написала невестка Васильевой в соцсетях.

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У Филиппа есть еще двое детей от первой жены Анастасии Бегуновой. Мальчики Иван и Григорий живут с мамой в Германии, но часто приезжают к отцу и бабушке в Россию.