«В Саше говорит обида»: Тарасова оценила слова Трусовой о золотой медали Пекина

По словам Тарасовой, программа в Пекине Трусовой была «грязной», поэтому о чем-то говорить и на кого-то обижаться фигуристке не стоит. Как заметила Трусова, дерьмо надо искать в себе, а не в других. Именно так всегда говорил ее отец.

Напомним, что Александра Трусова стала на зимних играх в китайском Пекине второй. Ее смогла опередить соотечественница Анна Щербакова. При этом недавно Трусова заявила, что золото должны были вручить ей.

Источник: Sport24.ru

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