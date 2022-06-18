«В Саше говорит обида»: Тарасова оценила слова Трусовой о золотой медали Пекина

Как отметила заслуженный тренер России, фигуристка на играх в Пекине откаталась грязно.
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Александра Трусова не заслужила золото игр в Пекине, потому что ни один судья не поставил ее на первое место.

«Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя. Считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее».

По словам Тарасовой, программа в Пекине Трусовой была «грязной», поэтому о чем-то говорить и на кого-то обижаться фигуристке не стоит. Как заметила Трусова, дерьмо надо искать в себе, а не в других. Именно так всегда говорил ее отец.

Напомним, что Александра Трусова стала на зимних играх в китайском Пекине второй. Ее смогла опередить соотечественница Анна Щербакова. При этом недавно Трусова заявила, что золото должны были вручить ей.

Источник: Sport24.ru

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