В сантиметре от бесстыдства: Клава Кока в юбке с тонкой перемычкой на интимном месте едва не оконфузилась

Певица Клава Кока вновь сразила подписчиков в Сети и публику на концерте своим костюмом. Звезда предстала в комплекте, некогда бывшем деловым, а сейчас благодаря стилистам превратившемся в сплошную провокацию.

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Кроп-жакет с вырезами на плечах, а юбка с высоким разрезом взбудоражили воображение фолловеров – в комментариях под фото стало очень жарко.