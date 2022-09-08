В сантиметре от бесстыдства: Клава Кока в юбке с тонкой перемычкой на интимном месте едва не оконфузилась

Певица выбирает наряды слишком откровенные, аж приходится прикрываться.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица Клава Кока вновь сразила подписчиков в Сети и публику на концерте своим костюмом. Звезда предстала в комплекте, некогда бывшем деловым, а сейчас благодаря стилистам превратившемся в сплошную провокацию.

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Кроп-жакет с вырезами на плечах, а юбка с высоким разрезом взбудоражили воображение фолловеров – в комментариях под фото стало очень жарко.

Клава Кока. Фото: соцсети

К тому же, Клава выбрала такой ракурс для фото, при котором ей остался сантиметр до конфуза: юбка держится на бедрах красотки при помощи тонкой перемычки на интимном месте, и носится без нижнего белья, поэтому в какие-то моменты ее нужно прикрывать. Специально для этого у Коки был длинный шарф-рукава.

Клава Кока. Фото: соцсети

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