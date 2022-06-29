«В самое сердце»: продюсер назвал причину популярности «Ласкового мая»

Группа «Ласковый май» заявила о себе 36 лет назад, в 1986 году. И буквально моментально стала популярной. Их песни знали и пели миллионы, а на концерты мечтали попасть от мала до велика.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что проект стал по-настоящему культовым из-за нескольких причин.
«Вроде и звучание неприхотливое у Шатунова, без музыкального образования, какие-то нотки не дотягивал, но это было близко всем, попадало в самое сердце тем, что человек из народа, так сказать, запел эти глубокие песни, трогавшие за душу всех. Это все сложилось в комплексе. Кроме исполнителя песен еще была определенная ситуация в стране. Народ недопонимал, что происходит, были определенные метания, а Шатунов пел о своем, о душевном», - цитирует Рудченко NEWS.ru.
Напомним, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Часть праха артиста похоронили 28 июня на Троекуровском кладбище. Другая его часть будет развеяна над Баварией. Такова была воля певца.
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