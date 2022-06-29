«В самое сердце»: продюсер назвал причину популярности «Ласкового мая»

Группа «Ласковый май» заявила о себе 36 лет назад, в 1986 году. И буквально моментально стала популярной. Их песни знали и пели миллионы, а на концерты мечтали попасть от мала до велика.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что проект стал по-настоящему культовым из-за нескольких причин.