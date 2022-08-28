В саду роскошного имения: Юдашкина в клетчатом платье с эффектом стройности укачивала внучку Агату в коляске

Жена модельера вышла на прогулку в сад, позаботившись о том, чтобы дневной сон малышки Агаты никто из детворы не побеспокоил.

Марина Юдашкина с внуками Анатолием и Агатой. Фото: личный архив

Марина Юдашкина поделилась свежими снимками в личном микроблоге. Навестить семью приехала дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина - Галина. С собой она привезла троих детей: сыновей Анатолия и Аркадия, а также малютку Агату Ариеллу. Она еще так мала, что пока помещается в коляске.

Озаботившись тем, чтобы дневной сон ее внучки никто не побеспокоил, жена модельера вышла в сад на прогулку. Марина Юдашкина укачивала кроху в ее колыбельке, пока та мирно дремала на свежем воздухе. Чета Юдашкиных живет за городом, у них свой дом с чудесным садом-огородом. Жена кутюрье сама следит за грядками и парниками, собирая на зиму богатый урожай огурцов и помидоров. Так, Марина Юдашкина намекнула, что ее внуки любят срывать овощи прямо с веток и есть их.

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Марина Юдашкина в клетчатом платье миди с эффектом стройности вышла с коляской на прогулку в сад. Фото: личный архив

Марина Юдашкина покрасовалась в саду в элегантном клетчатом платье миди с эффектом стройности, утянув пояском тонкую талию. Мало кто может поверить, что у жены Валентина Абрамовича трое внуков. Она тщательно следит за своим имиджем, одеваясь с иголочки.

«Наши дети и внуки Анатолий, Аркадий и Агата приехали на каникулы и мы наслаждаемся общением с ними. Скоро в школу!» - уточнила Юдашкина.

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