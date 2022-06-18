«В Россию вряд ли вернется»: продюсер оценил перспективы сбежавшего в Казахстан Милохина

Тиктокер Даня Милохин весной уехал из России, обосновавшись в Казахстане. После блокировки социальных сетей в России он потерял возможность зарабатывать, поэтому поспешил туда, где может получать доходы привычным ему образом. Продюсер и блогер Андрей Тимофеев объяснил сайту ProЗвезд, что вряд ли юная звезда вернется на Родину.

«В Казахстане он и останется, в Россию в ближайшие годы вряд ли вернется. В Казахстане у Дани множество поклонников и там есть возможность зарабатывать деньги. А в России блогерство как таковое, к сожалению, потихоньку умирает. Сейчас Даня Милохин практически не приезжает в Москву, он там вместе с другими коллегами полностью погружен в рабочий процесс», - объяснил специалист.

Поговаривают, к слову, что Милохин уже получил казахстанское гражданство. Однако, сам Даня никак не комментирует слухи.