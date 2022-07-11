В Россию начнут завозить BMW, Lego и Siemens

Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. На радость многим россиянам в список включили продукцию нескольких брендов, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка: ввозить с помощью указанной схемы разрешено товары Siemens, BMW и Lego.

В ведомстве уточнили, что за период с 7 по 31 мая в Россию ввезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта на сумму в 1,8 миллиарда долларов, пишет Lenta.

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Напомним, что ранее многие звезды признались, что с легкостью отказались от нарядов и аксессуаров Dior, Chanel, Louis Vuitton. А вот Ксения Бородина даже ездила в Милан, чтобы устроить себе шопинг.

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