В Россию начнут завозить BMW, Lego и Siemens

Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию.
BMW

BMW. Фото: Global Look Press

В последнее время многие бренды покинули российский рынок. Сначала ушли компании, которые продают люксовую одежду, а вслед за ними также некоторые рестораны быстрого питания.

Недавно Electrolux Professional сообщил об уходе. Однако некоторые товары продолжат завозить в Россию. 

Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. На радость многим россиянам в список включили продукцию нескольких брендов, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка: ввозить с помощью указанной схемы разрешено товары Siemens, BMW и Lego.

В ведомстве уточнили, что за период с 7 по 31 мая в Россию ввезли более 130 тысяч товарных позиций, включенных в перечень параллельного импорта на сумму в 1,8 миллиарда долларов, пишет Lenta.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что ранее многие звезды признались, что с легкостью отказались от нарядов и аксессуаров Dior, Chanel, Louis Vuitton. А вот Ксения Бородина даже ездила в Милан, чтобы устроить себе шопинг.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  