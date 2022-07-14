«В России все обсуждают его роман»: Линдеманн не понимал, за что «возлюбленная» Лобода платила ему по 150 тысяч долларов

На днях вскрылось, кто является настоящим отцом младшей дочки Лободы Тильды. И это совсем не Линдеманн, о романе певицы с которым судачили все вокруг. Папой девочки оказался украинский миллионер, который, будучи женат, крутил роман с певицей и бросил ее, когда она забеременела. А всю историю с отцовством Линдеманна придумала тогдашняя покровительница Лободы Нателла Крапивина.
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Причем, Линдеманн вписался в суженые Лободы не по-джентльменски, а за дивиденды. Солист Rammstein за каждый свой приезд к Лободе получал кругленькую сумму. Но, как оказалось, не совсем понимал, что это за история и за что именно он получает деньги.
«Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой». Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал», - объяснил продюсер Кирилл Чибисов «Комсомольской правде».