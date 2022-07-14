«В России все обсуждают его роман»: Линдеманн не понимал, за что «возлюбленная» Лобода платила ему по 150 тысяч долларов

На днях вскрылось, кто является настоящим отцом младшей дочки Лободы Тильды. И это совсем не Линдеманн, о романе певицы с которым судачили все вокруг. Папой девочки оказался украинский миллионер, который, будучи женат, крутил роман с певицей и бросил ее, когда она забеременела. А всю историю с отцовством Линдеманна придумала тогдашняя покровительница Лободы Нателла Крапивина.

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Причем, Линдеманн вписался в суженые Лободы не по-джентльменски, а за дивиденды. Солист Rammstein за каждый свой приезд к Лободе получал кругленькую сумму. Но, как оказалось, не совсем понимал, что это за история и за что именно он получает деньги.