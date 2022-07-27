«В России тренд на неоретро»: Стрелец объяснила, почему «Руки Вверх!» не заметят запрета на въезд в Эстонию

Видеоблогер Надежда Стрелец в «Телеграме» выразила уверенность, что группа «Руки Вверх!» не заметит запрета на въезд в Эстонию.
«Эстония запретила на пять лет въезд группе «Руки Вверх!». Глава эстонского МИД считает, что не время для увеселительных мероприятий. Не знаю, как эстонцы без «Крошки» и «Алешки», но в России тренд на неоретро только набирает обороты».
Как заметила Надежда Стрелец, в этом году музыкальная команда собрала в «Лужниках» более семидесяти тысяч зрителей.
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Ранее Сергей Жуков отмечал, что не понимает, зачем власти Эстонии приняли такое решение. Дело в том, что группа «Руки Вверх!» и не собиралась в ближайшие годы выступать в этой прибалтийской стране.