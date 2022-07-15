В России насчитали 127 кинотеатров, показывающих пиратские копии голливудских релизов

К середине июля нелегальные копии западных фильмов в России показывали 127 кинотеатров. Такой информацией поделился председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. По его словам, месяц назад количество таких точек составляло 16.

«Я даже не могу сейчас осуждать кинотеатры, балующиеся «торент-показами». На сегодняшний день волна несанкционированного показа копий фильмов развивается по экспоненте и будет только расти, - цитирует Воронкова издание «Бюллетень кинопрокатчика». - Я понимаю, что это вызвано прежде всего не желанием заработать, а стремлением выжить, и в основном это касается малых кинотеатров».

Ранее Ассоциация прогнозировала, что отечественные кинотеатры потеряют до 50% прибыли в апреле 2022 года и до 80% – в мае. Реальные показатели оказались несколько лучше, но общая ситуация в индустрии все равно граничит с выживаем. По словам эксперта, за последнюю неделю 37% кинозалов не показали ни одного сеанса в день.