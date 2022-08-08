«В России ей прощали все»: известный журналист рассказал о двуличии Вайкуле

Как отметил Сидорчик, Вайкуле за 30 лет гастролей по России уяснила для себя, что русская публика незлобива, готова все понять и простить. Звезда в будущем всегда может договориться и выступить на корпоративе для русских бизнесменов. Сидорчик призвал россиян научиться себя уважать, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Лайма Вайкуле сейчас активно выступает на корпоративах. При этом недавно широкий общественный резонанс вызвала история с ее плясками на сцене с флагом Украины.