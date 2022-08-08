«В России ей прощали все»: известный журналист рассказал о двуличии Вайкуле

Журналист Андрей Сидорчик заявил, что певица Лайма Вайкуле повела себя крайне двулично, когда фестиваль «Новая волна» вынужден был уйти из Юрмалы, так как часть российских артистов официальная Рига внесла в черный список.
«Лайма, которая была постоянной гостьей «Волны», немедленно на том же месте создала свой — ну не пропадать же добру? В России ей прощали все, включая откровения о том, что в Крым она ни ногой ни за какие деньги. И в итоге получили Вайкуле, машущую на сцене флагом Украины».
Как отметил Сидорчик, Вайкуле за 30 лет гастролей по России уяснила для себя, что русская публика незлобива, готова все понять и простить. Звезда в будущем всегда может договориться и выступить на корпоративе для русских бизнесменов. Сидорчик призвал россиян научиться себя уважать, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Лайма Вайкуле сейчас активно выступает на корпоративах. При этом недавно широкий общественный резонанс вызвала история с ее плясками на сцене с флагом Украины.