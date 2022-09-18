«В России больше нет таких»: депутат Миронов предложил дать Шаману заслуженного артиста

Депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о награждении исполнителя Ярослава Дронова (он же Shaman) званием Заслуженного артиста Российской Федерации.

По словам руководителя «Справедливой России», ему поступают десятки обращений от граждан на эту тему.

«Очень важно, что Ярослав Дронов является автором современных патриотических песен! Он сам пишет музыку и слова, сам занимается аранжировкой и звукорежиссированием. В России больше нет таких исполнителей. Скажу больше – он уникален, его творчество заслуживает особого внимания и признания со стороны государства», – отмечает Миронов в своем письме.

«Десятимиллионные просмотры в интернете, участие артиста в сборных патриотических концертах ознаменовало новую веху в развитии русской культуры. В России появился настоящий талант – профессиональный музыкант мирового исполнительского уровня, который посвящает свое творчество нашей Родине, нашему народу».