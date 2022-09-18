«В роли тетки Коля был на своем месте»: Садальский посмеялся над Цискаридзе

Известный актер Стас Садальский пристально следит за карьерой Николая Цискаридзе на телевидении. Популярному блогеру откровенно не нравятся рейтинги программы «Сегодня вечером», которую с недавних пор доверили вести артисту балета.

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По мнению Садальского, ректор Академии имени Вагановой не справляется с ролью ведущего, зато он прекрасно держится на сцене.