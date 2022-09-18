«В роли тетки Коля был на своем месте»: Садальский посмеялся над Цискаридзе

Известный актер Стас Садальский пристально следит за карьерой Николая Цискаридзе на телевидении. Популярному блогеру откровенно не нравятся рейтинги программы «Сегодня вечером», которую с недавних пор доверили вести артисту балета.
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По мнению Садальского, ректор Академии имени Вагановой не справляется с ролью ведущего, зато он прекрасно держится на сцене.
«Любимчик чиновников Кремля, балерун Цискаридзе вчера танцевал в Михайловском в «Тщетной предосторожности». Там по старой московской традиции партия вдовы Симоны – мужская <…> В роли тетки Коля был на своем месте и имел феерический успех. БРАВО, НИКОЛЯ», — посмеялся Садальский над артистом.
Следом Садальский опубликовал свежий рейтинг программы «Сегодня вечером». Цифры вновь опечалили блогера.
«Смиритесь, Коленька, с медиаскопом или уйдите с «Сегодня вечером», — призвал он Цискаридзе.