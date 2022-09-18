«В роли тетки Коля был на своем месте»: Садальский посмеялся над Цискаридзе

Нового ведущего программы «Сегодня вечером» продолжают критиковать.
Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Николай Цискаридзе. Фото: Global Look Press

Известный актер Стас Садальский пристально следит за карьерой Николая Цискаридзе на телевидении. Популярному блогеру откровенно не нравятся рейтинги программы «Сегодня вечером», которую с недавних пор доверили вести артисту балета.

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По мнению Садальского, ректор Академии имени Вагановой не справляется с ролью ведущего, зато он прекрасно держится на сцене.

«Любимчик чиновников Кремля, балерун Цискаридзе вчера танцевал в Михайловском в «Тщетной предосторожности». Там по старой московской традиции партия вдовы Симоны – мужская <…> В роли тетки Коля был на своем месте и имел феерический успех. БРАВО, НИКОЛЯ», — посмеялся Садальский над артистом.

 

 

Следом Садальский опубликовал свежий рейтинг программы «Сегодня вечером». Цифры вновь опечалили блогера.

«Смиритесь, Коленька, с медиаскопом или уйдите с «Сегодня вечером», — призвал он Цискаридзе.

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