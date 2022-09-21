В растянутых трениках и с повязкой на голове: Роза Сябитова понянчилась с маленькой внучкой в своем родовом гнезде

Телеведущая и сваха Роза Сябитова с радостью и готовностью помогает своей дочери Ксении, ставшей мамой.

Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой и периодически в телеграм-канале показывает, как проводит время в родовом гнезде вместе с малышкой.

На этот раз Роза Сябитова поделилась снимком, на котором запечатлена с коляской. В ней, вероятно, лежит внучка телесвахи.

Одета Роза Сябитова по-домашнему. На ней вытянутые треники, объемная толстовка, а волосы подхвачены повязкой.