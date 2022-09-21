В растянутых трениках и с повязкой на голове: Роза Сябитова понянчилась с маленькой внучкой в своем родовом гнезде

Телеведущая Роза Сябитова получает удовольствие от новых обязанностей бабушки.
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Global Look Press

Телеведущая и сваха Роза Сябитова с радостью и готовностью помогает своей дочери Ксении, ставшей мамой.

Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой и периодически в телеграм-канале показывает, как проводит время в родовом гнезде вместе с малышкой.

На этот раз Роза Сябитова поделилась снимком, на котором запечатлена с коляской. В ней, вероятно, лежит внучка телесвахи.

Одета Роза Сябитова по-домашнему. На ней вытянутые треники, объемная толстовка, а волосы подхвачены повязкой.

Рядом с Розой, которая увлечена внучкой, домашние питомцы. В подписи к снимку Роза Сябитова дала понять, что собаки ревнуют ее к малышке.

Роза Сябитова нянчится с внучкой. Фото: соцсети

«Хозяйка! Внуки внуками, но обед по расписанию. Почему мы стоим в очереди? Кстати! Кто крайний?» — подписала кадр Роза Сябитова.

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Напомним, телесваха Роза Сябитова стала бабушкой летом этого года. Ее дочка Ксения родила девочку в одной из столичных клиник.

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