В растянутых трениках и с повязкой на голове: Роза Сябитова понянчилась с маленькой внучкой в своем родовом гнезде

Телеведущая и сваха Роза Сябитова с радостью и готовностью помогает своей дочери Ксении, ставшей мамой.
Роза Сябитова с удовольствием нянчится с внучкой и периодически в телеграм-канале показывает, как проводит время в родовом гнезде вместе с малышкой.
На этот раз Роза Сябитова поделилась снимком, на котором запечатлена с коляской. В ней, вероятно, лежит внучка телесвахи.
Одета Роза Сябитова по-домашнему. На ней вытянутые треники, объемная толстовка, а волосы подхвачены повязкой.
Рядом с Розой, которая увлечена внучкой, домашние питомцы. В подписи к снимку Роза Сябитова дала понять, что собаки ревнуют ее к малышке.
Роза Сябитова нянчится с внучкой. Фото: соцсети
«Хозяйка! Внуки внуками, но обед по расписанию. Почему мы стоим в очереди? Кстати! Кто крайний?» — подписала кадр Роза Сябитова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, телесваха Роза Сябитова стала бабушкой летом этого года. Ее дочка Ксения родила девочку в одной из столичных клиник.