В последний вагон? Дочери Ксении Бородиной похвастались покупками на распродаже в H&M

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — заядлая модница. Она следит за трендами, стильно одевается и прививает любовь к хорошей одежде и своим дочерям Марусе и Теоне.

Девочки уже прекрасно ориентируются в брендах и вещах, так что Ксения Бородина отпускает их на шопинг одних.

На этот раз Маруся и Теона отправились на распродажу в H&M. Обновками они похвастались перед оставшейся дома мамой.

Прямо на кровать малышки водрузили пакеты с обновками.