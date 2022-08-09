В последний вагон? Дочери Ксении Бородиной похвастались покупками на распродаже в H&M

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина — заядлая модница. Она следит за трендами, стильно одевается и прививает любовь к хорошей одежде и своим дочерям Марусе и Теоне.
Девочки уже прекрасно ориентируются в брендах и вещах, так что Ксения Бородина отпускает их на шопинг одних.
На этот раз Маруся и Теона отправились на распродажу в H&M. Обновками они похвастались перед оставшейся дома мамой.
Прямо на кровать малышки водрузили пакеты с обновками.
«Весь день ходили по магазинам», — поделилась Ксения Бородина в микроблоге.
Она показала, как Маруся с Теоной достают из пакетов прямо на постель их содержимое. Среди покупок пижама, заколки, детская косметика, бомбочки для ванн.
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Напомним, на днях Ксения Бородина рассказывала, что ее бывший муж Курбан Омаров, мягко говоря, не горит желанием видеться с дочкой Теоной.
Мужчина в эти дни переезжает в собственную квартиру, которую купил после развода с Бородиной.