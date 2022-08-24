В поисках парня: Ким Кардашьян спрашивает подруг, с кем ей дальше встречаться

Светская львица рассталась с комедиантом и готова к новым отношениям.
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press

В начале августа американская телезвезда Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, с которым встречалась девять месяцев — во время и после развода с рэпером Канье Уэстом. И вот она снова готова закрутить роман.

Один из инсайдеров портала E! News говорит, что 41-летняя Ким «спрашивает, с кем ей следует встречаться дальше». Другой отмечает, что у нее «есть много вариантов, все друзья постоянно пытаются свести ее» с кем-нибудь.

«Ким заявила, что готова встречаться с кем-то старше, но это должен быть правильный человек, который понимает ее жизнь, — говорит еще один источник. — Она не ставит под угрозу свою нынешнюю свободу».

«Ей нравится ходить на свидания, и она определенно готова снова проявить себя».

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С Дэвидсоном Кардашьян рассталась на дружеской ноте. Хотя он как раз и мог быть тем парнем, что не ужимал бы свободу Ким. Но что-то не срослось.

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