В поисках парня: Ким Кардашьян спрашивает подруг, с кем ей дальше встречаться

В начале августа американская телезвезда Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном, с которым встречалась девять месяцев — во время и после развода с рэпером Канье Уэстом. И вот она снова готова закрутить роман.

Один из инсайдеров портала E! News говорит, что 41-летняя Ким «спрашивает, с кем ей следует встречаться дальше». Другой отмечает, что у нее «есть много вариантов, все друзья постоянно пытаются свести ее» с кем-нибудь.