В платье на одно плечо: Яна Кошкина отказалась от белья ради эффектного декольте

Звезда шоу «Однажды в России», актриса Яна Кошкина стала приглашенной знаменитостью на съемках нового шоу. Она появилась в компании Леры Кудрявцевой и Вячеслава Макарова. Кадры с площадки селебрити опубликовали в своих микроблогах.

Кошкина не стала изменять себе и выбрала провокационный наряд для новых съемок. Красавица с внушительными формами облачилась в платье на одно плечо, которое открыло взору рельефные ключицы и точеные плечи. Чтобы образ воспринимался безупречно и ничто его не портило, актриса отказалась от бюстгальтера.