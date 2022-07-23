В платье макси и на шпильках: Бузову вынесли на руках молодые парни на фестивале VK Fest

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже много лет не только строит карьеру на ТВ, но и развивается, как певица. Однако недавно блондинка на месяц уехала из России.

Она находилась на съемках шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». Примечательно, что с собой артистка взяла множество нарядов. Каждый день она хвасталась образами.