В платье макси и на шпильках: Бузову вынесли на руках молодые парни на фестивале VK Fest

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она уже много лет не только строит карьеру на ТВ, но и развивается, как певица. Однако недавно блондинка на месяц уехала из России.
Она находилась на съемках шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов». Примечательно, что с собой артистка взяла множество нарядов. Каждый день она хвасталась образами.
Последние несколько дней Ольга то носила платья с рюшами, то щеголяла в туниках. А вот накануне она вернулась в Москву. Телеведущая сразу отправилась в Парк горького. 23 июля стартовал фестиваль VK Fest. На протяжении двух дней в Москве будет работать 15 тематический зон, выступят популярные артисты.
На синей дорожке фестиваля Ольга появилась эффектно. Ее несли на руках два молодых парня. Артистка предстала в платье с пышными рукавами.
Наряд макси цвета ржавчины дополняли ботильоны на шпильке и колготки с принтом под зебру. Ее пронесли на плечах, а потом Бузова сошла на дорожку, как королева. Звезда исполнила для публики свои хиты. И одним образом она не ограничилась.
Бузова уже в пятый раз открывает фестиваль. Публика встретила ее овациями. Своим нарядом артистка поддержала тему Африки, где была большую часть лета.
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Напомним, что Ольга любит привлекать к себе внимание. Она уже выгуливала платье с длинным шлейфом, вылезала из ракушки с образе русалки и каталась на коне по красной дорожке.