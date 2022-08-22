В пижамке и тапочках: домашняя Камилла Валиева снялась в новом клипе Вани Дмитриенко (видео)

Фолловеры Камиллы Валиевой и Вани Дмитриенко сейчас активно обсуждают кадры, которые появились в Сети. Многие считают, что 16-летние фигуристка и певец хорошо смотрятся друг с другом.

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Дело в том, что спортсменка снялась в новом клипе автора популярного трека «Венера-Юпитер».

На обнародованном видео Камилла Валиева играет девочку, в которую влюблен Ваня Дмитриенко. Фигуристка предстает в кадре в домашней обстановке в пижамке и тапочках. Ну а юный музыкант появляется у нее в квартире с роскошным букетом.