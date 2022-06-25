«В перьях топчется на кресте, а потом играет царя»: Михалков осудил Киркорова

Режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон» раскритиковал некоторых российских звезд шоу-бизнеса. Особенно досталось от него музыканту Филиппу Киркорову и светской львице Ксении Собчак.
«Устраивается шабаш на «МУЗ-ТВ» с ЛГБТ-демонстрацией. А еще вы приглашаете в качестве спикера на экономический форум Даню Милохина. Филипп Киркоров в перьях топчется на кресте во время концерта, а потом в кино играет царя Петра I».
Далее от Михалкова досталось Ксении Собчак. «Или когда ради хайпа в храме, где венчался Александр Пушкин и Наталья Гончарова венчаются режиссер Богомолов и Ксения Собчак, чьи отношения к религии достаточно хорошо известны. Они приезжают туда в карете, а на само торжество в катафалке», - напомнил Никита Михалков.
Напомним, что истории со свадьбой Ксении Собчак и танцы на кресте Филиппа Киркорова в свое время получили широкий общественный резонанс.
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