В первых рядах было не до музыки: Бузова в огромных трусах раздвинула ноги прямо на сцене

Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась на гастроли в Анапу. Оттуда экс-хозяйка «лобного» места «Дома-2» делится с подписчиками в Сети кадрами с концерта. Видео и фото с места событий демонстрируют – на юге страны с приездом артистки стало еще жарче.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Во время своего выступления Ольга Бузова в огромных трусах поверх колготок в сеточку присела так, что первым рядам было явно не до музыки. Зрители увидели, как их любимица умеет раздвигать ноги. Для певицы такие танцы давно стали привычными, ведь за зиму она научилась танцевать на шесте.