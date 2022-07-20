«В пекло вашу «новую этику!»: Кушанашвили заступился за Касаткину

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» заступился за теннисистку Дарью Касаткину, которая совершила каминг-аут и подверглась критике некоторых поклонников и звезд.

По словам Кушанашвили, Касаткина одна из тех красоток, от которых способен потерять голову любой пижон. В то же время он признал, что к таким заявлениям у него очень сложное отношение.

«В пекло вашу «новую этику!». Но я желаю красивому и умному человечку Касаткиной счастья. Об этом и говорить нечего. Остальное – в программе «Каково?!», - заметил Кушанашвили.

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Напомним, что Дарья Касаткина, по слухам, живет с 27-летней фигуристкой Натальей Забияко. Теннисиста является на данный момент двенадцатой ракеткой мира.