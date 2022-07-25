В Париже можно: Земфира нежно прижалась носиком к щеке Литвиновой прямо на улице

Рената Литвинова в компании своей подруги Земфиры с начала известных событий отправилась во Францию. Официальная причина – для лечения. Звезда даже больничный прислала в театр и выставила в Сеть несколько фото из клиники.

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Однако сейчас стало известно, что обе звезды во Франции работают. Земфира снимает клипы, а Рената Литвинова создала театральную постановку. Актриса также перестала изображать грусть на камеру и печалиться об оставленной на родине пожилой маме.

Во «ВКонтакте» артистка выставила фото с Земфирой, на котором певица прижалась к ней носиком прямо на улице.

«Столько лет вместе! Такие молодцы!», «И эти влюбленные взгляды! Приятно смотреть!», «Такие отношения — это редкость! Счастья вам!», «У них отношения? Я вообще подумала, что это молодой человек, потом пригляделась - Земфира…», «Дружеские отношения», «Как же тепло при виде фото. Будьте!», «Пожар во взгляде», - комментируют кадр фолловеры.