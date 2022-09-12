В парике, но бодра и хороша собой: как выглядит Марина Хлебникова после пожара

Марина Хлебникова год назад пережила страшную трагедию: в ее московской квартире произошел пожар. Певица не только потеряла жилье, но и сильно пострадала от ожогов.

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Несколько месяцев Хлебникова проходила реабилитацию. В настоящий момент, судя по всему, она практически полностью восстановилась.

Марина Хлебникова стала вести светский образ жизни, появляется в шоу, на концертах и даже сама выступает на сцене. Пока артистка носит парик, однако выглядит отлично, будто сбросила несколько лет.