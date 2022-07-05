В пансионаты не отправляли: Бондарчук впервые так откровенно рассказала об особенной дочке Варваре

Светлана Бондарчук с особым трепетом относится к своим детям: сыну Сергею и дочке Варваре. Свою 23-летнюю наследницу широкой публике экс-жена режиссера не показывает, такое решение они приняли вместе с Федором. Однако в одном из интервью модель впервые так откровенно рассказала об особенной дочери Варваре.

Светлана дала понять, что не любит жаловаться на трудности и выливать свои переживания на окружающих. Делать из дочери публичную личность манекенщица никогда не хотела. Главное, что было важно для Светланы, — уберечь своего ребенка от пристального внимания.

Бондарчук дала понять, что сейчас Варвара живет в России в любви и в заботе. По словам модели, их с Федором дочка выросла замечательной и очень трогательной. Она родилась с особенностями, но это не было сразу очевидно. К сожалению, после года девочке был поставлен определенный диагноз. У Варвары ДЦП.