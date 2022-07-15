«В отличие от бездарных заслужил!»: Садальский — о получении Лепсом звания народного артиста

Григорий Лепс (настоящая фамилия — Лепсверидзе) был удостоен 15 июля звания «Народный артист РФ».

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Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «За большие заслуги в развитии эстрадного искусства», — написано в указе про Лепса.

Стас Садальский поспешил поздравить музыканта в своем телеграме, подспудно раскритиковав неких «других народных артистов». Фамилии актер не уточнил.