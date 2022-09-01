«В основном это граждане Израиля»: Сабуров поднял на смех звезд, которым стало стыдно быть русскими

Комик Нурлан Сабуров после провальных гастролей в США и отмененных выступлений у себя на родине, в Казахстане, возобновил гастроли. На этот раз стендап-артист выбрал не заграницу, а Сибирь. И на одном из концертов посмеялся над заявлениями некоторых звезд шоу-бизнеса, которые успели признаться, что испытывают стыд за свои русские корни.

«Появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — цитирует шутку Сабурова ФАН.

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Стыдно быть русским оказалось многим знаменитостям. Это Максим Галкин, Земфира, Иван Ургант, Максим Леонидов — они весной заявили об этом в своих микроблогах. Полный список с фамилиями звезд можно легко встретить в Интернете.