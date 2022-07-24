«В организме могли найти сильнодействующие препараты»: Разин объяснил, почему так быстро кремировали Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин возложил вину за скоропостижную смерть 48-летнего Юрия Шатунова на его окружения.

По словам Андрея Разина, Юрия Шатунова, жаловавшегося на проблемы с сердцем, поили сильными таблетками, чтобы он мог выходить на сцену. В итоге, сердце певца не выдержало.

По мнению Андрея Разина, тело Юрия Шатунова слишком быстро кремировали, потому что боялись экспертиз, которые могли бы указать на преступные действия окружения вокалиста.