«В организме могли найти сильнодействующие препараты»: Разин объяснил, почему так быстро кремировали Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин возложил вину за скоропостижную смерть 48-летнего Юрия Шатунова на его окружения.
По словам Андрея Разина, Юрия Шатунова, жаловавшегося на проблемы с сердцем, поили сильными таблетками, чтобы он мог выходить на сцену. В итоге, сердце певца не выдержало.
По мнению Андрея Разина, тело Юрия Шатунова слишком быстро кремировали, потому что боялись экспертиз, которые могли бы указать на преступные действия окружения вокалиста.
«Сейчас этим занимается СК, будут вопросы по поводу того, почему его кремировали. Почему врачи удаляют все записи, почему начинают оправдываться, начинают рассказывать, что они невиновны. И как Кудряшов смог убедить вдову немедленно кремировать тело Юры Шатунова, хотя я ему 26 числа написал, чтобы его не кремировали, потому что будет расследование. Когда мой сын умер, три месяца шло расследование.
А они Юру быстро кремировали, потому что в его организме могли найти не только алкоголь, но и сильнодействующие препараты, которые опасны при сердечной недостаточности, от которой умерла его мать», - высказался Андрей Разин.
С изобличительной речью Андрей Разин выступил в своем микроблоге, разместив аудиосообщение.
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Напомним, 48-летний Юрий Шатунов скончался 23 июня из-за проблем с сердцем.