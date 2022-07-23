В окружении красоток: турецкий актер Озчивит предстал в Москве с Рудовой и Бузовой

Многие в России являются поклонниками турецких сериалов. Ксения Бородинане скрывает, что очень любит их смотреть. Она не раз ездила в Стамбул, чтобы побывать на съемочной площадке и увидеть актеров, которые ей так нравится.

Одним из тех, с кем она повидалась недавно стал Бурак Озчивит, который сыграл в сериале «Черная любовь», «Великолепный век».