В окружении красоток: турецкий актер Озчивит предстал в Москве с Рудовой и Бузовой

Звезда сериала «Великолепный век» приехал в Россию. Его появление на публике вызвало ажиотаж.
Бурак Озчивит

Бурак Озчивит. Фото: соцсети звезды

Многие в России являются поклонниками турецких сериалов. Ксения Бородинане скрывает, что очень любит их смотреть. Она не раз ездила в Стамбул, чтобы побывать на съемочной площадке и увидеть актеров, которые ей так нравится.

Одним из тех, с кем она повидалась недавно стал Бурак Озчивит, который сыграл в сериале «Черная любовь», «Великолепный век».

На этот раз Озчивит приехал в Россию. Его неожиданный визит удивил его многочисленных фанаток. Однако он был с целой толпой охранников. Правда, некоторые из отечественный селебрити все же смогли с ним познакомится и сделать памятные фото.

Первой с ней выложила фото Ольга Бузова. Она не скрывает, что любит смотреть сериалы. Телеведущая заулыбалась от счастья.  С ней была Наталья Рудова, которая является актрисой. Она многим знакома по сериалу «Татьянин День».

Примечательно, что Бурак был любезен и с позировал с ними, хоть и вел себя скромно. Турецкий актер даже выучил несколько русских слов.

Бурак Озчивит, Наталья Рудова, Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Бурак заглянул на вечеринку одного небольшого лейбла. Сотни фанатов толпились в очереди и ждали несколько часов, чтобы его увидеть. Он появился в ресторане, куда попасть можно было за 15 тысяч рублей. Однако людей было так много, что началась давка. Охрана вскоре увела турецкую звезду.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  