В окружении красоток: турецкий актер Озчивит предстал в Москве с Рудовой и Бузовой

Многие в России являются поклонниками турецких сериалов. Ксения Бородинане скрывает, что очень любит их смотреть. Она не раз ездила в Стамбул, чтобы побывать на съемочной площадке и увидеть актеров, которые ей так нравится.
Одним из тех, с кем она повидалась недавно стал Бурак Озчивит, который сыграл в сериале «Черная любовь», «Великолепный век».
На этот раз Озчивит приехал в Россию. Его неожиданный визит удивил его многочисленных фанаток. Однако он был с целой толпой охранников. Правда, некоторые из отечественный селебрити все же смогли с ним познакомится и сделать памятные фото.
Первой с ней выложила фото Ольга Бузова. Она не скрывает, что любит смотреть сериалы. Телеведущая заулыбалась от счастья. С ней была Наталья Рудова, которая является актрисой. Она многим знакома по сериалу «Татьянин День».
Примечательно, что Бурак был любезен и с позировал с ними, хоть и вел себя скромно. Турецкий актер даже выучил несколько русских слов.
Бурак Озчивит, Наталья Рудова, Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Бурак заглянул на вечеринку одного небольшого лейбла. Сотни фанатов толпились в очереди и ждали несколько часов, чтобы его увидеть. Он появился в ресторане, куда попасть можно было за 15 тысяч рублей. Однако людей было так много, что началась давка. Охрана вскоре увела турецкую звезду.