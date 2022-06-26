В Одессе отвернулись от Ларисы Долиной, которая пела в местной филармонии

Народная артистка России провела свое детство и юность в Одессе. Родилась она в Баку, а потом, когда ей было всего 3 года, приехала сюда вместе с родителями.

Здесь она закончила общеобразовательную и музыкальную школы, начинала свой творческий путь в различных коллективах, работала в местной филармонии. Однако теперь тут про нее не хотят вспоминать. Бывшие коллеги утверждают, что им ее личность неинтересна.

«О ней тут сегодня почти не вспоминают. Хотя будущее и путевку в жизнь ей дала наша филармония. Да, она известная певица в России, но, честно говоря, в последнее время о ней в Одессе ничего не слышно. Лариса очень давно в город не приезжала», – заявили сайту Readovka в филармонии.

Сама Лариса Долина с теплом всегда вспоминает свой родной город, однако она считает, что сейчас он уже не тот, что был раньше.

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