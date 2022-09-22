«В очках, модные»: Рагозина вышла на прогулку с крохой-дочкой в Израиле, нарядив ее в чепчик и боди

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз Рагозина вышла на связь с поклонниками. Она в ярком костюме с шортами отправилась гулять среди пальм с малышкой. Девочку спортсменка нарядила в розовый боди и чепчик. Она даже солнцезащитные очки ей купила. Наталья заверила, что у нее все хорошо.

«Друзья, не пугайтесь! У меня все хорошо! Вот мы гулять вышли, видите как? Вот, в очках, модные! Знаете, такие моменты, когда наслаждаешься Настенькой.

Конечно, я скучаю по вам! Покажи, какие очки мы классные купили Настеньке модные. Я пошла в салон красоту наводить, а Оля будет гулять с Настенькой», – поделилась звезда.