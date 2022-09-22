«В очках, модные»: Рагозина вышла на прогулку с крохой-дочкой в Израиле, нарядив ее в чепчик и боди

Наталья Рагозина является одной из самых известных женщин-боксеров в России. Она получила прозвище «Кувалда», так как оказалась непобедимой. Спортсменка может похвастаться тем, что получила статус абсолютной чемпионки мира. В свои 46 лет она не перестает тренироваться. Для многих стало удивлением, когда Наталья в этом году объявила о беременности.
Примечательно, что Рагозина уже на последнем месяце беременности сыграла свадьбу с возлюбленным. Она предпочитает не раскрывать его имя. 1 сентября боксерша родила дочку, которую назвала Анастасией. У нее также есть взрослый сын Иван от прошлых отношений. Теперь Наталья наслаждается радостями материнство. Пока она не покидает Израиль, куда приехала еще летом.
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На этот раз Рагозина вышла на связь с поклонниками. Она в ярком костюме с шортами отправилась гулять среди пальм с малышкой. Девочку спортсменка нарядила в розовый боди и чепчик. Она даже солнцезащитные очки ей купила. Наталья заверила, что у нее все хорошо.
«Друзья, не пугайтесь! У меня все хорошо! Вот мы гулять вышли, видите как? Вот, в очках, модные! Знаете, такие моменты, когда наслаждаешься Настенькой.
Конечно, я скучаю по вам! Покажи, какие очки мы классные купили Настеньке модные. Я пошла в салон красоту наводить, а Оля будет гулять с Настенькой», – поделилась звезда.