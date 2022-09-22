«В очках, модные»: Рагозина вышла на прогулку с крохой-дочкой в Израиле, нарядив ее в чепчик и боди

Абсолютная чемпионка мира по боксу недавно стала мамой во второй раз. Она поделилась умилительными кадрами с маленькой Настей.
Наталья Рагозина

Наталья Рагозина. Фото: соцсети звезды

Наталья Рагозина является одной из самых известных женщин-боксеров в России. Она  получила прозвище «Кувалда», так как оказалась непобедимой. Спортсменка может похвастаться тем, что получила статус абсолютной чемпионки мира. В свои 46 лет она не перестает тренироваться. Для многих стало удивлением, когда Наталья в этом году объявила о беременности. 

Примечательно, что Рагозина уже на последнем месяце беременности сыграла свадьбу с возлюбленным. Она предпочитает не раскрывать его имя. 1 сентября боксерша родила дочку, которую назвала Анастасией.  У нее также есть взрослый сын Иван от прошлых отношений. Теперь Наталья наслаждается радостями материнство. Пока она не покидает Израиль, куда приехала еще летом.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

На этот раз Рагозина вышла на связь с поклонниками. Она в ярком костюме с шортами отправилась гулять среди пальм с малышкой. Девочку спортсменка нарядила в розовый боди и чепчик. Она даже солнцезащитные очки ей купила. Наталья заверила, что у нее все хорошо. 

«Друзья, не пугайтесь! У меня все хорошо! Вот мы гулять вышли, видите как? Вот, в очках, модные! Знаете, такие моменты, когда наслаждаешься Настенькой.

Конечно, я скучаю по вам! Покажи, какие очки мы классные купили Настеньке модные. Я пошла в салон красоту наводить, а Оля будет гулять с Настенькой», – поделилась звезда.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  