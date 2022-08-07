«В очередной раз подчеркнула свою безграмотность»: Шахназаров потроллил Собчак

Накануне Иван Ургант неожиданно появился в соцсетях. Шоумен высмеял попытки тех, кто предлагает убрать его с телеэкранов. Не смогла пройти мимо этого и Ксения Собчак. Она сравнила шоумена с писателем Михаилом Зощенко.
Очередной пост популярной блондинки прокомментировал и журналист Михаил Шахназаров, который не упускает возможности потроллить Ксению и за ее внешность, и за умственные способности.
«Ксения Собчак заявила: «Наконец-то у нас появился свой Зощенко». Ну, Зощенко не читала, но слышала, что писал с юмором. В очередной раз подчеркнула свою безграмотность. Но это нормально, это же уже норма», - сказал Шахназаров в своем YouTube-шоу «Шах и мат».