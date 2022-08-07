«В очередной раз подчеркнула свою безграмотность»: Шахназаров потроллил Собчак

Накануне Иван Ургант неожиданно появился в соцсетях. Шоумен высмеял попытки тех, кто предлагает убрать его с телеэкранов. Не смогла пройти мимо этого и Ксения Собчак. Она сравнила шоумена с писателем Михаилом Зощенко.

Очередной пост популярной блондинки прокомментировал и журналист Михаил Шахназаров, который не упускает возможности потроллить Ксению и за ее внешность, и за умственные способности.