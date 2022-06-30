«В очередной раз нас обгадил»: Эдгард Запашный заявил, что Верке Сердючке нельзя ничего прощать

С началом определенных мировых событий украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, не раз высказывался о происходящем. Не так давно он и вовсе выступил в киевском метро с концертом, где не забыл уколоть россиян.

Артист цирка Эдгард Запашный решил высказать свою точку зрения по этому поводу. Он считает, что Сердючке нельзя ничего прощать.