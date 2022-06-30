«В очередной раз нас обгадил»: Эдгард Запашный заявил, что Верке Сердючке нельзя ничего прощать

С началом определенных мировых событий украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, не раз высказывался о происходящем. Не так давно он и вовсе выступил в киевском метро с концертом, где не забыл уколоть россиян.
Артист цирка Эдгард Запашный решил высказать свою точку зрения по этому поводу. Он считает, что Сердючке нельзя ничего прощать.
Верка Сердючка. Фото: Global Look Press
«Вот, к примеру, Верка Сердючка — как Данилко обгадил нашу страну на «Евровидении»? А наша элита, которая сегодня сбежала, постоянно возвращала Сердючку на рынок. Вернула, Данилко многое забыли. А сейчас он в киевском метро в очередной раз нас обгадил. А народ-то все время ему прощал. Сейчас наступило время, когда прощать ничего нельзя», - цитирует «Царьград» Запашного.
Напомним, ранее Эдгард Запашный не раз высказывался о выходках покинувшей страну Чулпан Хаматовой, а также Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.
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