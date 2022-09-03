В обнимку с директором: Анна Нетребко в мини-платье Versace и лодочках появилась в театре Ла Скала

Как оказалось, Нетребко посетила знаменитый театр Ла Скала, где прошла презентация нового сезона. Для выхода в свет певица выбрала мини-платье Versace и лодочки такого же бренда.

Черный лаконичный жакет дополнил ее образ. Артистка подчеркнула стройные и загорелые ноги. На ее плече была сумка с узором. Она обнялась с директором Домеником Маером.

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