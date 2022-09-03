В обнимку с директором: Анна Нетребко в мини-платье Versace и лодочках появилась в театре Ла Скала

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных исполнительниц в мире. Обычно гастроли артистки расписаны на год вперед. Однако теперь не все театры работают с российской звездой. Она успела несколько раз устроить себе отпуск. Недавно Анна отдохнула с семьей в Турции.
Однако она не осталась без работы. Певица давала концерты в Италии, а на днях она выступила в Кельне с мужем Юсифом Эйвазовым. Каждый раз для прогулок и выступлений оперная дива выбирает женственные наряды. Она не боится выглядеть броско. На этот раз Нетребко приехала в Вену, где живет уже длительное время.
Как оказалось, Нетребко посетила знаменитый театр Ла Скала, где прошла презентация нового сезона. Для выхода в свет певица выбрала мини-платье Versace и лодочки такого же бренда.
Черный лаконичный жакет дополнил ее образ. Артистка подчеркнула стройные и загорелые ноги. На ее плече была сумка с узором. Она обнялась с директором Домеником Маером.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«На презентации нового сезона театра Ла Скала с директором Домеником Маером. Увидимся в Милане», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. «Безумно красивая», «Как прекрасно! Разум возобладал!», «Выглядит просто потрясающе», «Какая вы стройная», «Так приятно вас видеть», «Просто хороша», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко и Доменик Маер. Фото: соцсети звезды