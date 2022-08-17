В обнимку: Агата Муцениеце в шортах-бермудах появилась на красной дорожке с 36-летним актером

На ковровой дорожке Агата позировала в костюме с шортами-бермудами и обувью без каблука. Удлиненный жакет придал элегантности, а шорты подчеркнули ее загорелые ноги. Она позировала с 36-летним Романом Маякиным, который обнял ее за талию.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» состоит в разводе. Ему часто приписывают романы с коллегами. На этот раз актеры не стали общаться с журналистами, а поспешили в зал.

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