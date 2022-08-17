В обнимку: Агата Муцениеце в шортах-бермудах появилась на красной дорожке с 36-летним актером

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она снялась в десятках разных кинокартин. Многие зрители любят ее за роль в сериале «Закрытая школа».
Другие смотрели фильмы «Тобол» и «Честный развод», в которых она снималась. Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила с Павлом Прилучным.
Этим летом Агата ездила в деревню в Латвии. Она провела время с дочкой Мией и сыном Тимофеем в родных краях. В это время Прилучный отдыхал с новой возлюбленной на Мальдивах. А вот бывшая жена «Мажора» о своей личной жизни не говорит. Однако 16 августа она вышла в свет. На премьере картины «Ночная жизнь» актриса появилась не одна.
На ковровой дорожке Агата позировала в костюме с шортами-бермудами и обувью без каблука. Удлиненный жакет придал элегантности, а шорты подчеркнули ее загорелые ноги. Она позировала с 36-летним Романом Маякиным, который обнял ее за талию.
Звезда сериала «Сладкая жизнь» состоит в разводе. Ему часто приписывают романы с коллегами. На этот раз актеры не стали общаться с журналистами, а поспешили в зал.
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Агата Муцениеце и Роман Маякин. Фото: соцсети звезды
Напомним, что Муцениеце после расставания с Прилучным стала больше работать. Она постройнела и обновила гардероб. Но о личной жизни артистка умалчивает. Поклонники надеются, что она встретит новую любовь.