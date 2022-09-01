«В нескромном мини в школу?»: Бородина в платье выше колен и косухе засветила тату на щиколотке на линейке с дочками

Ксения Бородина по-молодежному оделась на школьную линейку. Первое сентября ведущая проекта «Дом-2» провела, как и большинство мам школьников, в сборах к началу учебного года.
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Ксюша покрасовалась в мини-платье, модной косухе и лоферах с белоснежными носочками. При этом Бородина сверкнула татуировкой на щиколотке. Рядом со звездной мамой позировали ее дочки — Маруся и Теона.
«В нескромном мини в школу?», «Мама сама как школьница», «Такие модницы», «Ну красавицы», «Ксю! В мини на школьную линейку? Серьезно??», «Мама затмила всех в школе!» — написали фолловеры.
Ксения Бородина в мини-платье с дочками Марусей и Теоной. Фото: личный архив