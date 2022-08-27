«В нем не рекомендуют ходить вечером в одиночку»: Лоза назвал Париж «черным городом»

Музыкант Юрий Лоза заявил: нынешние европейские города не чета тем, что были несколько десятилетий назад. По его славам, сегодня в Сочи в три раза лучше, чем в какой-нибудь Ницце.

Как заметил Лоза, Европа меняется в последние годы в худшую сторону. Тот же Париж тридцатилетней давности нельзя сравнить с Парижем, в котором Лоза побывал четыре года назад, сообщает «АиФ».

«Это просто «черный» город. В нем не рекомендуют ходить вечером в одиночку, потому что могут ограбить и избить», - заявил Юрий Лоза.

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Напомним, что Юрий Лоза – советский и российский исполнитель. В этом году ему исполнилось 68 лет.