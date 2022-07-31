«В неглиже»: Дана Борисова записала видео из спальни, чтобы порадовать подписчиков в Telegram

31 июля телеперсона Дана Борисова решила выдать больше контента в непривычной для себя социальной сети Telegram и пообещала поклонникам, что впервые запишет «сториз в кружочке».
Видео 46-летняя звезда все-таки выложила, но только не «в кружочке», а обычное вертикальное. Но она попыталась наполнить его пикантностью и сняла себя в спальне.
«Впервые в жизни я в кружочке, и, чтобы, так сказать, предоставить вам бонус, нежели моим подписчикам в «Инстаграме» (заблокированная Роскомнадзором на территории РФ иностранная социальная сеть, - Прим. авт.), я вот решила кружочек записывать практически в неглиже, в своей собственной спальне. Надеюсь, такие кружочки вас заинтересуют», - сказала Борисова, нежась в кровати.
Звезда «Армейского магазина» спросила, сколько у нее реальных подписчиков (Telegram выдал около трех тысяч) и поинтересовалась, в каком формате им интереснее видеть блогера Дану.
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Напомним, недавно Борисова через социальные сети собирала деньги, которые понадобились ей на оплату долга.