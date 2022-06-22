В небо запустят тысячу белых шариков: как будут прощаться с Пьером Нарциссом

Стали известны детали предстоящих похорон музыканта и «фабриканта» Пьера Нарцисса. В небо на траурной церемонии выпустят тысячу белых шариков, сообщает телеграм-канал Mash.

Как рассказала вдова музыканта, Пьер Нарцисс много лет страдал от астмы. Он не обратил внимания на симптомы острой почечной недостаточности.

После обращения к медикам выяснилось, что у него к прочим бедам острая сердечная недостаточность. Артисту необходимо было срочно менять клапан на сердце. Перед смертью его ввели в медикаментозную кому для операции, но сердце не выдержало наркоза.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд-2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

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